الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة في أحد شوارع عين شمس

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة في أحد شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة «محمد.م» ملقاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. م» يبلغ من العمر 28 عاما، ملقاة بأحد شوارع المنطقة، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين ارتداؤه كامل ملابسه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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