الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمين عام الأمم المتحدة يدين استمرار القتل الإسرائيلى فى قطاع غزة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القتل غير المقبول والواجب أن يتوقف على الفور، والذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

وبحسب بيان عن الأمم المتحدة، يتابع الأمين العام بقلق بالغ آخر التطورات الأمنية في غزة، والتصعيد المستمر وخطر المزيد من الخسائر في الأرواح.

وحث جوتيريش، جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور، مؤكدًا التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتجنب المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وتشارك مختلف أنواع الطائرات منها المقاتلات الحربية النفاثة والمُسيرات في قتل المواطنين وتدمير منازلهم وفق شهود عيان.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر والحواجز المنفذة لقطاع غزة أبرزها بيت حانون، الخاص بالأفراد، وكرم أبوسالم الخاص بالبضائع، الأمر الذي ينذر بشح في المواد الغذائية والطبية والوقود.

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