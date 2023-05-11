البابا تواضروس يلتقي البابا فرنسيس (بث مباشر)

ننقل لكم البث المباشر للقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، فى لقاءٍ خاص بالفاتيكان.

ومن المقرر أن يتبادل الطرفان الخطابات، ثم سيقضى قائدا الكنيستين فترةَ الصلاة في كنيسة "أم المخلّص" بالفاتيكان.

وسيكون محور لقاء البابوين صباح اليوم موضوع مسكونية الدم تخليدًا لذكرى العديد من شهداء مختلف الطوائف المسيحية لأنه البابا فرنسيس دائمًا يردد، فهم لم يقتلوا لأنهم كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت وإنما لأنهم مسيحيون، لذلك فهم متّحدون في مجد الله لأنهم تألّموا من أجل اسم المسيح إنَّ دم الشهداء يصرخ بصوت أقوى من انقساماتنا.