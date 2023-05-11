تسمم فتاة تناولت سم فئران عن طريق الخطأ بسوهاج

أصيبت فتاة بمحافظة سوهاج بالتسمم جراء تناولها سم الفئران، كان وضعه والدها بالمنزل لمحاربة القوارض، وتناولت الطعام دون غسل يدها.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول المدعوة «لمياء ا م ع» سن 17 عاما لا تعمل مقيمة بدائرة المركز مصابه بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ، وبالانتقال والفحص وسؤال والدها أفاد المدعو «أحمد م ع» سن 41 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قيام ابنته المذكورة بوضع سم فئران بالمنزل لمحاربة القوارض وتناولت الطعام دون غسل يدها مما نتج عنه إصابتها ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات الطبية المصابة ووضعها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة بمستشفى أسيوط الجامعي.