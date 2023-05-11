رئيس "الأسقفية" ينعى الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفي

نعى الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، المطران الأنبا كيرلس وليم مطران محافظة أسيوط الشرفي.

وقال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن الأنبا كيرلس لعب دورا كبيرا في العمل المسكونى بين الطوائف المسيحية المختلفة وكذلك في العلاقات الإسلامية المسيحية حيث ترأس بيت العائلة المصرية بأسيوط وتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع، مؤكدًا الكنيسة الكاثوليكية فقدت رجل من رجال الله بحق، فقد كان خادم متواضع يقدم الكل أمامه.

وأضاف رئيس الأساقفة، خالص التعازي لعائلته ولغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، وللمطارنة والكهنة والشعب وللكنيسة العامة.

كما نعت أسرة جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، انتقال نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الذي انتقل الى الأمجاد السماوية، صباح اليوم.