الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل مراسم صلاة القداس والجناز للأنبا كيرلس وليم

كيرلس وليم
كيرلس وليم

 أعلنت الكنيسة الكاثوليكية ، أنه ستقام مراسم إلقاء نظرة الوداع، وصلاة القداس، والجناز لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق. 

 وذلك بمشاركة السفير البابوي بمصر، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في المواعيد التالية

- يوم الجمعة 12 مايو إلقاء نظرة الوداع من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1ظهرًا، ومن الساعة 5 مساءً، وحتى 8 مساءً.

- يوم السبت 13 مايو، الساعة 12 ظهرًا صلاة القداس الإلهي

- الساعة 1 ظهرًا صلاة الجناز.

تقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط، وعنوانها 140 شارع الثورة.

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