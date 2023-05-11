الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تواصل جهود الاستجابة للأزمة الإنسانية فى السودان

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمم المتحدة وشركاءها تواصل تكثيف الجهود للاستجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن القتال في السودان، مشيرًا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخطط لتوسيع نطاق المساعدة الطارئة لنحو 4.9 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة في المناطق التي يسمح فيها الوضع الأمني بذلك.

وذكر فرحان حق، أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعلاجه لنحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، وأشار البرنامج إلى توقعات بارتفاع انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية في السودان بسبب الصراع، حيث من المتوقع أن يتأثر أكثر من 19 مليون شخص.

وأكد المسئول الأممي أن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة - التي يديرها برنامج الأغذية العالمي - تقوم باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين مدينتي بورتسودان وأديس أبابا، لضمان تدفق المساعدات الأساسية ووصول العاملين في المجال الإنساني.

بدوره حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن النساء والفتيات النازحات بسبب النزاع يتعرضن بشكل متزايد لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين.

وأفاد الصندوق الأممي بمحدودية الوصول إلى خدمات الوقاية والاستجابة في العاصمة الخرطوم وفي جميع أنحاء البلاد، ويرجع ذلك إلى نقص الوقود والإمدادات وتدمير ونهب مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، حيث يعمل الصندوق مع شركائه في المجال الإنساني على إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات في الدول التي تستضيف نازحين داخليًا، كما يساعد في توسيع الخدمات عن بُعد لدعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الامم المتحدة السودان الحوامل والمرضعات النساء فرحان حق

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