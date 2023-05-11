الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل دليفرى دهسته سيارة ملاكى بنزلة كوبرى فيصل

دهس
دهس

لقي عامل دليفري مصرعه في حادث تصادم على نزلة كوبري فيصل اتجاه شارع السودان، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، يفيد فيه بتلقيه بلاغاً من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بنزلة كوبري فيصل.

وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة، وبالانتقال والفحص تبيّن مصرع قائد دراجة «عامل دليفري»، 21 عاماً، متوفى، وبصحبته زميله 22 عاماً، بعد اصطدامهما بسيارة ملاكي، فر صاحبها هاربا.

وألقى القبض على قائد السيارة الهاربة، وجرى التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله العميد دكتور حسن الدكروري، مأمور القسم، إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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