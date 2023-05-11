ختام فعاليات المُلتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

بحضور وزير التعليم العالي..

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي نظم تحت عنوان "The Way Forward"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي نفذته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأحد الفنادق الخاصة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور محمد سمير حمزة مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقدم الدكتور مصطفى عبدالخالق، الشكر للدكتور أيمن عاشور، لدعمه الدائم والمستمر للجامعة، مشيدًا بما توليه الوزارة من اهتمام كبير بملف التطوير المهني وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وإطلاقها لبرنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتساقًا مع مجهودات الدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عبدالخالق، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الخريجين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك لدعم المسار المهني من أجل التوظيف، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتنفيذ ما انتهى إليه الملتقى من توصيات؛ لدورها المهم في تطوير أداء المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية، بما ينعكس على أداء الخريجين وقدراتهم على المنافسة في سوق العمل، وتعظيم فرصهم في الحصول وظائف عمل مناسبة.

وأوضح الدكتور محمود الأمير مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أن الملتقى شمل العديد من المحاور، ومنها دمج ومشاركة أصحاب الأعمال، ونشر فكر ووعي التطوير المهني داخل الجامعات استمرارية المراكز واستدامتها، إلى جانب دمج معلومات سوق العمل في التوجيه المهني، مضيفًا أن الملتقى اختتمت فعالياته بعدد من التوصيات منها تيسير الاتفاق بين مراكز التطوير المهني والجهات المعنية (جمعيات المستثمرين، واتحاد الغرف التجارية) لتبادل بيانات سوق العمل، والاتصال بالشركات لتنفيذ دراسات سوق العمل، العمل على توفير الدعم الإداري والفني اللازم من قيادات الوزارة لضمان تداول نتائج دراسات سوق العمل، والتي تنفذها المراكز مع اللجان المتخصصة ومجالس إدارات الجامعات والكليات والأمناء، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريب مدربين لمعلومات سوق العمل، الي جانب دمج خدمات التطوير المهني كمتطلب أساسي، والحصول علي شهادة مسار مهني لاستخراج شهادة التخرج، وأيضاً إعداد مقرر تعريفي بالتطوير المهني، ودمجه ضمن برامج مراكز تطوير الأداء الجامعي بمختلف الجامعات.

جدير بالذكر أنه حضر الملتقى كلاً من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، ووفاء العدوي مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ومديري العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات المصرية، وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني.