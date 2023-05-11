الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلطجى مخمور يمزق طالبًا فى المنيرة الغربية

طعن
طعن

أنهى بلطجي مخمور حياة طالب في منطقة المنيرة الغربية، حيث سدد له طعنة قاتلة وفر هاربًا قبل أن تتمكن مباحث الجيزة من ضبطه. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغًا من أهالي شارع رءوف صادق بدائرة القسم، بمقتل طالب 20 سنة طعنه بلطجي يبلغ من العمر 29 عامًا طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وتبين من البلاغ أن المتهم كان في حالة سُكر أدت لقيامه بالاعتداء على جميع قاطني الشارع بالسب والشتم، وفر هاربًا.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث بسرعة القبض على المتهم، وقبل مرور 24 ساعة تمكن العقيد محمد ربيع، والقوة المرافقة له من القبض على المتهم مختبئًا بشقة في إمبابة، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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