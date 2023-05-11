"الضرائب" تُطالب المواطنين باستمرار الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبى

توجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالشكر لكل من ساهم بإيجابية بالإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي من سداد مستحقات الدولة عن طريق الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي 16189.

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن إطلاق الخط الساخن 16189، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي.

وأشار إلى أنه بدراسة البلاغات التي تم تلقيها حتى الآن من خلال الخط الساخن 16189، تم حصر حالتين لعدم التسجيل بالمصلحة وتهرب ضريبي، وتم سداد مستحقات بمبلغ 6083528 جنيهًا، لافتًا إلى أنه تم فتح ملفات لعدد 9 حالات.

من جهته؛ أهاب رئيس مصلحة الضرائب بالمواطنين الشرفاء الاستمرار في الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتي تساعد في سداد مستحقات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية لصالح تنمية الوطن، مشيرًا إلى أن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.

ونوه بأن ملف التهرب الضريبى يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح "توفيق"، أنه يتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.