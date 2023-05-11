برلمانية: تزامن إعداد مشروعات قوانين الأسرة مع الحوار الوطنى فرصة للتوافق

أشادت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بالمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمراحل إعداد مشروعات قوانين الأسرة الجديدة وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، والذي يؤكد أننا سنكون أمام قانون متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية.

وأضافت "صبورة"، في تصريحات صحفية، أن ما يميز مشروعات قوانين الأسرة الجديدة أنها ستكون بالتوافق، وتكون مصلحة الأسرة المصرية هي الهدف الذي تصاغ في ضوئه المواد الجديدة، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالاستماع إلى جميع الرؤى ووجهات النظر في هذا الملف.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مراعاة المواد المتعلقة بالطفل، وتغليب مصلحته ووضعه فوق أي اعتبار، حتى نضمن مستقبله، ولا نضعه في طريق مجهول.

وأكدت النائبة صبورة السيد، أن تزامن إعداد مشروعات قوانين الأسرة الجديدة مع انطلاق جلسات الحوار الوطني فرصة من أجل بناء التوافق بين المختصين وأهل العلم فيما يتعلق بالقوانين الجديدة، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من أجل نجاح القانون الجديد.