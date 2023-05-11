الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة روما الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني، ومباراة يوفنتوس الإيطالي ضد إشبيلية الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، بالإضافة إلى مباراة طلائع الجيش ضد الشرقية في كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- طلائع الجيش X الشرقية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورت ON Time Sports".

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- يوفنتوس الإيطالي X إشبيلية الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

- روما الإيطالي X باير ليفركوزن الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

- فيورنتينا الإيطالي X بازل السويسري: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

- وست هام يونايتد الإنجليزي X ألكمار الهولندي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

- الشباب السعودي X تشرين السوري: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة "AD SPORTS 2 HD".

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة كاس مصر الدوري الاوروبي يوفنتوس اشبيلية روما وست هام يونايتد

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