تستمر طوال العام.. نائب مطروح يطالب "السياحة" بخطة ترويجية للمحافظة

طالب النائب رزق جالي نصر الله، عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، الحكومة بصفة عامة ومن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بصفة خاصة، إعطاء أكبر اهتمام للترويج السياحي لمحافظة مرسى مطروح خاصة مع تميز المحافظة بظاهرة السياحة الموسمية، إذ يتدفق السياح إليها في فصل الصيف الذي يمثل ذروة الموسم السياحي نظرًا للاعتماد على نمط السياحة الشاطئية، بينما يبقي الموسم السياحي باقي العام منخفض الأعداد بما لا يتناسب مع طبيعة مقومات الجذب السياحي بالمحافظة، مؤكدًا أن محافظة مطروح بصفة عامة وواحة سيوة بصفة خاصة أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لجذب السياح من مختلف دول العالم.

وقال جالي، في بيان، إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنشيط السياحة بالمحافظة طوال العام، من خلال تفعيل أنماط سياحية متعددة تلائم مقومات الجذب السياحي الطبيعي والبشري بالمحافظة لزيادة أعداد السياح والليالي السياحية والقضاء على ظاهرة موسمية السياحة بالمحافظة.

وشدد على تفعيل الأنماط للسياحية الجديدة مثل سياحة الأحداث الخاصة وسياحة رالي سيارات الصحراء وتنشيط سياحة الجذور والسياحة الاجتماعية مع الدول العربية وتنشيط وترويج السياحة التراثية، لاسيما الحرف والصناعات التقليدية والفنون البدوية.

كما طالب بالاهتمام بإقامة المهرجانات والمعارض في فترة الموسم السياحي المنخفض مثل مهرجان التمور ومهرجان الزيتون وترويج برامج سياحية لمحافظة مطروح تجمع بين أنماط سياحية متعددة، وتفعيل دور المرشد السياحي البيئي ودليل الصحراء لتنشيط سياحة السفاري والسياحة البيئية بمحافظة مطروح والدعاية والترويج في أسواق سياحية خارجية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى على امتداد مناطق الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى السلوم جعلت مناطق الساحل الشمالي تشهد حركة اقتصادية واستثمارية وتنموية مستمرة طوال العام.