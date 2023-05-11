مصرع طالب وإصابة 3 آخرين فى انقلاب "ميكروباص" بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج حادث انقلاب سيار ميكروباص على الطريق، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث وفاة طالب وإصابة مزارع وطالبتين أخريين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة والمصابين لتلقى العلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفى ومصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى المكان، ورفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وبالفحص تبين، من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، انقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة "أجرة ميكروباص"، قيادة المدعو "محمود. ا. د. م"، 31 سنة، سائق، ويقيم دائرة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة المدعو "أحمد. ع. س. ا"، 24 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز أبوتشت، وإصابة "محمد. ح. ح"، 25 سنة، مزارع، "بكدمات بالظهر والذراعين"، و"منار. و. م"، 20 سنة، طالبة "بكدمة بالذراع اليسرى"، و"نعمة. ر. م"، 21 سنة، طالبة، "بكدمات بالوجه"، ويقيمون دائرة مركز أبوتشت ومن مستقلي السيارة.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.