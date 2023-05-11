الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش يسيطر على الخرطوم.. "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات بالسودان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

كشف محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، آخر التطورات التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم وباقي الولايات.

وأشار "إبراهيم"، إلى أن البلاد في حالة استقرار تام الآن، مقارنة بالأيام الماضية، حيث آخر مواجهة للخرطوم بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في الجنوب، مضيفًا أن العاصمة الخرطوم تشهد تحليقًا مكثفًا للطيران في السماء، وعمليات تمشيط واسعة من الجيش السوداني، ما أدى إلى تكبد "الدعم" خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح.

ولفت إلى أن الحياة عادت لطبيعتها لتشهد المحال والمراكز التجارية استئناف عملها مرة أخرى في الولايات تحديدًا في الولايات القريبة من وسط السودان، فيما نجح الجيش السوداني فى التخلص من 70% من قوات الدعم السريع بالبلاد.

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