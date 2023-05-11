الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"البوري" بـ50 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك اليوم الخميس

الاسماك
الاسماك

استقرت أسعار الأسماك والماكولات البحرية، اليوم الخميس، وسط إقبال من المواطنين على الشراء للأنواع المختلفة والمأكولات البحرية الأخرى.

ورصدت "الدستور" خلال جولة بببعض أسواق في الإسكندرية، أسعار الأنواع المختلفة.

أسعار الأسماك اليوم الخميس في الإسكندرية

يتراوح سعر الكيلو الواحد لسمك البلطي مقاس 1 ما بين 70 إلى 73 جنيهًا، البلطي مقاس 2 مابين 65 إلى 70 جنيهًا، وسعر كيلو البلطي الأسواني بدءت من 20 حتى 50 جنيهًا، يرتفع عنه سعر السمك البوري فمقاس 1 يتراوح سعره من 75 حتى 90 جنيهًا، البوري مقاس 2 من 50 حتى 75 جنيهًا.

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يتراوح سعر الكيلو الواحد لسعر سمك المكرونة السويسري بدءا من 70 إلى 110 جنيهات، وسعر الكابوريا من 30 حتى 110‪ جنيها وهو يعتمد على حسب حجمها، و سعر سمك الكاليماري من 150‪ حتى 250‪ جنيها، ويتراوح سعر السردين بين 40 و75 جنيها للكيلو، وسجل سعر القراميط متوسط 20 جنيها للكيلو، وسعر كيلو سمك الثعابين متوسط 150‪ جنيها.

سعر سمك موسى والسبيط

وسجل سعر سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، وسعر سبيط - كليماري ما بين 120 إلى 280 جنيهًا، ويتراوح سعر قشر البياض بين 60 و100 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الوقار بين 80 و130 جنيهًا للكيلو.

ويتفاوت سعر الجمبري باختلاف أحجامه ما بين 350 إلى 450 جنيهًا. 

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