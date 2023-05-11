الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تصل لـ40 درجة فى الصعيد

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن اليوم يمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ويسجل أعلى معدل ارتفاع بدرجات الحرارة على مدار  الأسبوع.

وأضافت: "العظمى على القاهرة الكبرى، متوقع أن تصل 33 درجة مئوية، و40 درجة مئوية على الأقصر وأسوان ومحافظات جنوب الصعيد، بسبب منخفض جوي على الصحراء الغربية مع كتل هوائية جنوبية، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت غانم أن هناك تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وسنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وبعض مناطق جنوب سيناء، مائلة للحرارة على المحافظات الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، وذلك خلال فترات النهار.

الأرصاد درجة الحرارة ذروة ارتفاع الحرارة حالة الطقس الأحوال الجوية

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