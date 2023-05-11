الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طلب إحاطة بسبب توزيع أوراق امتحان الفصل الدراسى الأول فى بنها

عبد السلام خضراوى
عبد السلام خضراوى

اعتبر المهندس عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، توزيع أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلى بدلًا من الفصل الدراسى الثانى بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية بمثابة كارثة تتطلب توقيع أشد العقوبات على مرتكبيها. 

 وطالب خضراوي في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ جميع الإجراءات، لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء الكارثية، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم الوزارة بالتحقيق العاجل فى مثل هذه المخالفات الخطيرة.

 وتساءل المهندس عبدالسلام خضراوي قائلاً: كيف تحدث مثل هذه الأخطاء؟ ومن المتسبب فيها؟ ولماذا لا تتم المراجعات الدقيقة من المسئولين لمثل هذه الامتحانات قبل وصولها إلى لجان الامتحانات؟ مشيرًا إلى ضرورة وضع سياسات حاسمة لمنع هذه الأخطاء قبل وقوعها.

 وأعلن المهندس عبدالسلام خضراوى، عن تأييده التام لقرار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى اتخذه بصورة عاجلة بناء على المذكرة المعروضة من سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والخاص بإلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي الأسئلة والمسئولين عنها وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، وذلك بسبب بعض المخالفات التي تم رصدها أثناء سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني مشيدًا بحرص المحافظ على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

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