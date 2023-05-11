الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يلتقي بابا الفاتيكان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يشارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، فى لقاءٍ خاص بالفاتيكان، وسيتبادلان الخطابات، ثم سيقضى قائدا الكنيستين فترةَ الصلاة في كنيسة "أم المخلّص" بالفاتيكان.

وسيكون محور لقاء البابوين صباح اليوم موضوع مسكونية الدم تخليدًا لذكرى العديد من شهداء مختلف الطوائف المسيحية لأنه البابا  فرنسيس دائمًا يردد، فهم لم يقتلوا لأنهم كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت وإنما لأنهم مسيحيون، لذلك فهم متّحدون في مجد الله لأنهم تألّموا من أجل اسم المسيح إنَّ دم الشهداء يصرخ بصوت أقوى من انقساماتنا.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الأربعاء، والوفد الكنسي المرافق لقداسته متحف الڤاتيكان الذي يبعد أمتارًا قليلة عن بيت سانتا مارتا مقر إقامة قداسته بحاضرة الڤاتيكان.

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