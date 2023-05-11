الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شينخوا": مهرجان النحت على الرمال يُسهم في الترويج للسياحة

النحت على الرمال
النحت على الرمال

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية، تقرير عن ختام مهرجان النحت على الرمال الذي نظمته محافظة الإسكندرية على شاطئ السرايا العام، هذا الأسبوع  وقالت بأنه يسهم في الترويج للسياحة وتشجيع المواهب الشابة.

وقالت الوكالة الصينية في تقرير، إن الحدث شارك فيه 13 مشاركاً من جامعة الإسكندرية، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط.

وحصل محمد إيهاب من جامعة الإسكندرية على المركز الأول بمنحته التي تصور مكتبة الإسكندرية، وهي مكتبة رئيسية ومركز ثقافي في الإسكندرية، وفازت نانسي خالد ، وهي أيضا من جامعة الإسكندرية، بالمركز الثاني بنحت سلحفاة على ظهرها.

وشاركت أمنية رأفت، الفائزة بالمركز الثالث من جامعة مطروح ، تجربتها "الممتازة" ولكن "الصعبة" أثناء صنع منحوتتها الغوريلا.

وقالت:"بينما كنت أعمل على منحوتتي ، انهار نصفها بسبب الرياح، الأمر الذي أحبطني كثيرًا. لكن الكثير من الناس قالوا إنهم أحبوا دخولي وشجعوني على الاستمرار"، مشيرة إلى أن الجائزة جعلت كل جهودها جديرة بالاهتمام.

وتشمل الأعمال الفنية الأخرى منحوتة نصف كتاب نصف وجه لعبد الرحمن محمد، 19 عامًا، طالب فنون من جامعة الإسكندرية.

وقال الشاب عن أعماله:"لقد نحتت صورة نصف وجه ملفوف بسلاسل والمفتاح مخفي في النصف الآخر - كتاب مفتوح ، يرمز إلى أهمية القراءة".

واجتذب الحدث الكثير من الزوار الذين جاءوا للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية الرملية المعروضة أثناء الاستمتاع بإطلالة على البحر.

وأشاد سعيد عطية، متقاعد يعيش حاليًا في الإسكندرية، بالمهرجان ووصفه بأنه "جميل وجديد" ، قائلاً:"مهرجان جميل، الفن شيء راق وإبداع لا يمكن أن نعيش بدونه".

الإسكندرية المواهب الشابة النحت على الرمال الوكالة الصينية جامعة الإسكندرية جامعة دمياط

الأكثر قراءة

انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة بالقطامية

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الخميس 11-5-2023

الرادارات الحديثة تلتقط 1205 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

التصريح بدفن جثة فتاة لقت مصرعها بعد تناول جرعة هيروين زائدة بالأزبكية

اليوم.. قرعة نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023

أذكار الصباح اليوم الخميس 11-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة