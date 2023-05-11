"شينخوا": مهرجان النحت على الرمال يُسهم في الترويج للسياحة

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية، تقرير عن ختام مهرجان النحت على الرمال الذي نظمته محافظة الإسكندرية على شاطئ السرايا العام، هذا الأسبوع وقالت بأنه يسهم في الترويج للسياحة وتشجيع المواهب الشابة.

وقالت الوكالة الصينية في تقرير، إن الحدث شارك فيه 13 مشاركاً من جامعة الإسكندرية، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط.

وحصل محمد إيهاب من جامعة الإسكندرية على المركز الأول بمنحته التي تصور مكتبة الإسكندرية، وهي مكتبة رئيسية ومركز ثقافي في الإسكندرية، وفازت نانسي خالد ، وهي أيضا من جامعة الإسكندرية، بالمركز الثاني بنحت سلحفاة على ظهرها.

وشاركت أمنية رأفت، الفائزة بالمركز الثالث من جامعة مطروح ، تجربتها "الممتازة" ولكن "الصعبة" أثناء صنع منحوتتها الغوريلا.

وقالت:"بينما كنت أعمل على منحوتتي ، انهار نصفها بسبب الرياح، الأمر الذي أحبطني كثيرًا. لكن الكثير من الناس قالوا إنهم أحبوا دخولي وشجعوني على الاستمرار"، مشيرة إلى أن الجائزة جعلت كل جهودها جديرة بالاهتمام.

وتشمل الأعمال الفنية الأخرى منحوتة نصف كتاب نصف وجه لعبد الرحمن محمد، 19 عامًا، طالب فنون من جامعة الإسكندرية.

وقال الشاب عن أعماله:"لقد نحتت صورة نصف وجه ملفوف بسلاسل والمفتاح مخفي في النصف الآخر - كتاب مفتوح ، يرمز إلى أهمية القراءة".

واجتذب الحدث الكثير من الزوار الذين جاءوا للاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية الرملية المعروضة أثناء الاستمتاع بإطلالة على البحر.

وأشاد سعيد عطية، متقاعد يعيش حاليًا في الإسكندرية، بالمهرجان ووصفه بأنه "جميل وجديد" ، قائلاً:"مهرجان جميل، الفن شيء راق وإبداع لا يمكن أن نعيش بدونه".