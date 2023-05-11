الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير إفريقي: مصر دولة رائدة في تطوير الغاز لاستخدامه في النقل

الغاز
الغاز

قال موقع "إنرجي كابيتال آند باور" الاقتصادي الإفريقي، المعني بأخبار الاستثمارات في مجال الطاقة، أن مصر من الدول الرائدة  إفريقيا والتي تعمل في مجال تطوير الغاز واستخدامه في وسائل النقل المختلفة، حيث تتجه للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الموقع الإفريقي، يتوسع السوق العالمي لاستخدام الغاز كوقود للمركبات، كما أن البلدان الإفريقية المنتجة للغاز الطبيعي في وضع جيد لاستخدام الغاز في صناعة السيارات.

وقال التقرير هناك 3 دول رائدة في هذا الصدد ، وهم كلا من نيجيريا ومصر وغينيا الاستوائية، حيث تعمل هذه الدول على إدخال الغاز في قطاع النقل، مضيفا تعمل مصر على تسريع استخدام الغاز في صناعة مركبات النقل المختلفة، مع إطلاقها لعدة برامج تهدف إلى تعظيم استخدام موارد الغاز المحلية كوقود بديل مع تقليل الاعتماد على واردات الطاقة باهظة الثمن.

 وأوضح الموقع ، أنه في عام 2022 وحده ، وضعت مصر  هدفًا لمضاعفة محطات CNG إلى 1000 بحلول نهاية العام وبالإضافة إلى ذلك، تم تحويل حوالي 350 حافلة ديزل لتعمل بالغاز، مع وضع أهداف أكبر لتحويل 2200 حافلة على مدى خمس سنوات بالإضافة إلى حوالي 3.5 مليون دراجة نارية ثلاثية العجلات. 

- حملة لإنجاز البنية التحتية لشحن الغاز 

وأشار إلى أن  مصر شرعت في حملة لبناء البنية التحتية لشحن الغاز على نطاق واسع ، حيث تضاعف عدد أجهزة الشحن تقريبًا ليصل إلى 800 في عام 2022 وحده، وتمتلك شركة TotalEnergies العالمية الكبرى في مجال الطاقة - إحدى أكبر شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر - 12 محطة غاز طبيعي في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

وفي الوقت نفسه ، في مارس 2023 ، أطلقت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (GasTech) ، بالشراكة مع وزارة البترول والثروة المعدنية ، أول مركز متنقل في البلاد لتحويل السيارات التقليدية لتعمل بالغاز الطبيعي، و المركز لديه قدرة تحويل 20 مركبة في اليوم.

الغاز النقل تطوير الغاز السيارات مصر نيجيريا

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