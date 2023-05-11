الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايوان تتدرب على هجوم صينى محتمل

جيش تايوان
جيش تايوان

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن حكومة تايوان تقوم بانتظام بإجراء مناورات طارئة وعسكرية، من اختبار أجهزة الإنذار بالغارة الجوية والزلازل إلى التدريبات الجماعية بالذخيرة الحية. لكن للمرة الأولى هذا العام، تضمنت تدريبات الرد المدني محاكاة لضربة عسكرية، مدفوعة بتفاقم التوترات عبر المضيق، والحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية تايبيه تشيانغ وان - منذ الحرب في أوكرانيا، شهدنا تغيرًا في الوضع الدولي والإقليمي، لذلك يتعين علينا اتخاذ الاستعدادات ذات الصلة.

التدريبات، التي تجرى أسبوعيا في جميع أنحاء المدن الرئيسية في تايوان في مايو ويونيو، هي علامة على أن سلطات تايوان تدرك أنها بحاجة إلى تحسين استعداد الدفاع المدني ، مع تزايد التهديد من الصين.

وتقول بكين إن تايوان مقاطعة صينية، وتعتزم ضمها، إنها تريد حل هذا بشكل سلمي من خلال استسلام تايوان لكنها لم تستبعد استخدام القوة، الأمر الذي يتطلب غزوًا واسع النطاق وحربًا في المدن.

وتضم مدن تايوان 80% من سكان الجزيرة، وقد بدأت الحكومة في تكثيف دفاعها عن المناطق الحضرية.

وفي جميع أنحاء تايبيه، توجد لافتات جديدة لملاجئ الغارات الجوية، وعدد متزايد من التطبيقات التي تحتوي على تعليمات وخرائط وطرق جديدة للوصول إلى خدمات الطوارئ، لكن الخبراء يقولون إنه لا تزال هناك فجوات في التحضير ، لا سيما حول النقاط الضعيفة في البنية التحتية الحيوية ، مثل الكهرباء والإنترنت وإمدادات المياه ، وكيفية تواصل الحكومة مع الجمهور.

وفقًا للمخابرات الأمريكية ، طُلب من جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى قدرته على غزو تايوان بحلول عام 2027. وجاء العرض الأكثر إثارة للقلق للقدرات في أغسطس 2022 ، عندما حاصر جيش التحرير الشعبي جزيرة تايوان الرئيسية بأيام من التدريبات بالذخيرة الحية و تكتيكات على غرار الحصار.

الحصار المفروض على تايوان، الذي يمكن أن يشل المدن، ويقطع التجارة العالمية والاتصالات والمرافق وغيرها من الإمدادات الأساسية، يتم الآن اللعب به. حذر تحليل حديث أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من أن الجزيرة لن تكون قادرة على تلقي مساعدات مثل أوكرانيا.

تدريبات سطح المكتب، حيث يتحدث المستجيبون من خلال الاستجابة بدلاً من محاكاتها، خضعت لهجمات على الاتصالات الهامة والمرافق والبنية التحتية الأخرى. تم تحليل مخازن المواد الغذائية وإمدادات المياه بالمدينة، بينما كشفت الوثائق الحكومية أنها نظرت أيضًا في سيناريوهات عكست بعض الهجمات التي تم اكتشافها خلال التدريبات في أغسطس الماضي، عندما تعرضت مواقع حكومية للهجوم واختراق لافتات إلكترونية في محطات القطارات والمتاجر.

إمدادات الكهرباء في تايوان معرضة بشكل كبير للحصار ؛ استمدت حوالي 97٪ من إمداداتها من الطاقة في عام 2021 من الوقود الأحفوري المستورد. بعد تدريبات أغسطس ، تم إخبار كل من شركة Taipower المملوكة للدولة وشركة CPC للبترول والغاز الطبيعي بتخزين الاحتياطيات وتعزيز البروتوكولات الدفاعية والاستجابة ، لفترات تتراوح من 10 إلى 60 يومًا.

يمكن لشركة Taipower الاستجابة بسرعة للأعطال وانقطاع التيار المعزول ، ولكن الشبكة نفسها تتعرض لضغوط وتعاني المدن التايوانية من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في الصيف. الطاقة الشمسية على الأسطح في المناطق الحضرية أمر نادر الحدوث.

تايوان الصين الحرب أوكرانيا الوضع الدولي

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