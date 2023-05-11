الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. طلائع الجيش يسعى لتجاوز "الشرقية" والتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش فريق الشرقية الذي يلعب بالقسم الثالث، في السابعة مساء اليوم، بملعب جهاز الرياضة العسكري، في واحدة من أسهل مباريات دور ال32 لبطولة كأس مصر.

 ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع عشر في جدول الدوري برصيد 24 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك، وتحسنت نتائجه في الفترة الأخيرة ولم يخسر في آخر ثلاث مباريات وتعادل مع فيوتشر ثم حقق انتصارين متتاليين على غزل المحلة وحرس الحدود ويسعى الطلائع لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 . 

- عماد النحاس يمنح الفرصة للبدلاء أمام الشرقية

 وسيمنح عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش الفرصة للبدلاء أمثال الحارس أحمد مسعود وخالد سطوحي وعربي بدر وحسن مجدي وإسلام محارب وكريم حلاوة ومصطفى الخواجة وأشرف مجدي وحذر النحاس لاعبيه من الاستهانة بفريق الشرقية وطالبهم بمواصلة الانتصارات للحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة فاركو في الدوري يوم الثلاثاء المقبل .

على الجانب الآخر يعاني الشرقية من عدم الاستقرار الفني بعد فشل الفريق في الصعود للقسم الثاني، مما أدى لتغيير الجهاز الفني وتعيين مراد عباس مديرا فنيا للفريق الذي يسعى للظهور بشكل مشرف .

وتأهل الشرقية لدور الـ 32 بعدما فاز في الدور التمهيدي الأول على مركز شباب أبشيش 3- صفر، وفاز في الدور التمهيدي الثاني على مركز شباب القزازين 1- صفر  وفاز في الدور التمهيدي الرابع على بتروجت 2- 1، واختار مراد عباس المدير الفني للشرقية 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم :

حراسة المرمى إبراهيم الشحات وسعيد يحيى، وخط الدفاع ..أحمد علاء وأحمد كارلوس وكريم ناصر ورامبو ومحمود أنيس ومحمد عاطف وعمر فتحي وحامد فيصل عصام عادل، وخط الوسط أحمد عبد الغني ومحمد بلحة وحسن ماريو وأحمد صقر وشوكوكو ومحمد إسماعيل ومحمد خيري، وخط الهجوم السيد مصطفى وأحمد بالي .

بطولة كأس مصر طلائع الجيش فريق الشرقية عماد النحاس إسلام محارب

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