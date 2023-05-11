مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 مايو 2023 في المحافظات محور اهتمام الملايين من المصلين، خاصة عقب تطبيق التوقيت الصيفي وفقا للقانون الذي أقره أعضاء مجلس النواب مؤخرا والذي يهدف إلى توفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، حيث تقدم “الدستور” توقيتات الصلاة من خلال بيان هيئة المساحة.

وتعتمد وزارة الأوقاف المصرية، بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية بشأن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 مايو 2023 في المحافظات بكافة المساجد التابعة لها بالتوقيت الصيفي، وهي كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 مايو 2023

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:27 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:39 م

موعد أذان العشاء: 9:06 م



الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:28 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:46 م

موعد أذان العشاء: 9:14 م

الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 4:18 ص

موعد أذان الظهر: 12:47 م

موعد أذان العصر: 4:26 م

موعد أذان المغرب: 7:37 م

موعد أذان العشاء: 9:05 م

الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:34 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:14 م

موعد أذان المغرب: 7:26 م

موعد أذان العشاء: 8:48 م



الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:23 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:40 م

موعد أذان العشاء: 9:08 م

الصلاة في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:31 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:39 م

موعد أذان العشاء: 9:05 م

الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:37 ص

موعد أذان الظهر: 12:45 م

موعد أذان العصر: 4:10 م

موعد أذان المغرب: 7:22 م

موعد أذان العشاء: 8:42 م