باكستان تنشر قوات لوقف الاضطرابات بعد صدور أوامر باحتجاز رئيس الوزراء السابق

استدعت الحكومة الباكستانية، الأربعاء، الجيش في المناطق التي تشهد أعمال عنف دامية عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي اقتيد من قاعة المحكمة وأمر باحتجازه ثمانية أيام أخرى بتهم فساد جديدة أثارت غضب مؤيديه وعمقت الاضطرابات السياسية في البلاد، حسبما قالت أسوشيتد برس الأمريكية.

وفي خطاب إلى الأمة، قال رئيس الوزراء شهباز شريف، إن الاضطرابات التي قام بها أنصار خان "أضرت بالممتلكات العامة والخاصة الحساسة"، مما أجبره على نشر الجيش في العاصمة إسلام أباد، أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان وفي المناطق المضطربة في الشمال الغربي.

وبعد اعتقال خان، الثلاثاء، أغلقت حشود في إسلام أباد ومدن رئيسية أخرى الطرق واشتبكت مع الشرطة وأضرمت النيران في نقاط تفتيش تابعة للشرطة ومنشآت عسكرية في أعمال عنف أسفرت عن مقتل ستة أشخاص واعتقال المئات، واقتحم محتجون، الأربعاء، محطة إذاعية في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.

وقال شريف عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "مثل هذه المشاهد لم يرها الشعب الباكستاني". "حتى المرضى نُقلوا من سيارات الإسعاف وأضرمت النيران في سيارات الإسعاف".

ووصف مثل هذه الهجمات بأنها "لا تغتفر"، وحذر من أن أولئك المتورطين في أعمال العنف سيعاقبون بشكل مثالي.

وقال شريف إن خان اعتقل بسبب تورطه في الفساد، وأن هناك أدلة متاحة لدعم هذه الاتهامات.

وخان، الذي أطيح به في تصويت لحجب الثقة العام الماضي من قبل شريف، محتجز في مجمع للشرطة في إسلام أباد.

وفي محكمة مؤقتة هناك، أمر قاضٍ باحتجاز السياسي البالغ من العمر 70 عامًا لمدة ثمانية أيام أخرى على الأقل، مما أثار احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات.

ودخل الجيش أيضا في بيان شديد اللهجة، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسعون لدفع باكستان نحو “حرب أهلية”، ووصفت الهجمات المنظمة على منشآتها بـ "الفصل الأسود" في التاريخ السياسي للبلاد.

وقال البيان: "ما لم يستطع العدو الأبدي للبلاد القيام به لمدة 75 عاما، هذه المجموعة التي ترتدي عباءة سياسية، في الرغبة في السلطة، فعلت ذلك"، مضيفا أن القوات مارست ضبط النفس لكنها سترد على المزيد من الهجمات، وسيتحمل المتورطون المسؤولية.

وقالت إنه سيتم اتخاذ "إجراءات صارمة" ضد من خططوا أو شاركوا في هجمات على مواقع عسكرية. ولم تذكر اسم خان بشكل مباشر في بيانها.

كان اعتقال خان يوم الثلاثاء، حيث تم سحبه من جلسة استماع في المحكمة العليا في إسلام أباد بشأن مجموعة واحدة من التهم ، فقط ليتم القبض عليه في مجموعة أخرى - كان أحدث مواجهة تعكر صفو باكستان. وهو سابع رئيس وزراء سابق يتم اعتقاله في البلاد ، التي شهدت أيضًا تدخلات من قبل الجيش القوي على مر السنين. تأتي هذه الخطوة في وقت الأزمة الاقتصادية ، حيث تحاول الدولة التي تعاني من ضائقة مالية تجنب التخلف عن السداد.