بريطانيا تتراجع عن خطة إزالة 4000 قانون مرتبط بالاتحاد الأوروبى

ألغت حكومة المملكة المتحدة البريطانية، الأربعاء، خطة لإزالة جميع قوانين الاتحاد الأوروبي المتبقية، وهي حوالي 4000، من كتب القانون البريطاني بحلول نهاية هذا العام.

وقال وزير الأعمال البريطاني كيمي بادنوش في بيان مكتوب إن الحكومة ستضع بدلاً من ذلك قائمة تضم حوالي 600 قانون مُحدد سيتم إلغاؤها، وأقر بادنوك بوجود "مخاطر عدم يقين قانوني" إذا تم التخلي عن جميع قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

ووصفت المشرعة من حزب العمال المعارض، جيني تشابمان، الإعلان بأنه "تحول مذل من حكومة ضعيفة ومنقسمة".

وتم قطع ولصق آلاف من قوانين الاتحاد الأوروبي في تشريعات المملكة المتحدة عندما غادرت بريطانيا الكتلة في عام 2020 بعد عقود من العضوية ، لضمان استمرارية الأفراد والشركات.

وكان مشروع قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به للحكومة قد أزالها جميعًا تلقائيًا في نهاية العام ما لم يتم استبدالها أو الاحتفاظ بها بشكل صريح، حيث قال أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن هذه الخطوة ستقلل من الروتين وتقلل من اللوائح التنظيمية للشركات.

وقد جادل النقاد بأن مراجعة عدد كبير من القوانين على عجل من شأنه أن يؤدي إلى إعادة كتابة القواعد دون التدقيق البرلماني المناسب، كما أعرب المعارضون عن قلقهم من أن الحكومة ستضعف حقوق العمال والمعايير البيئية في اندفاعها للتخلي عن طريقة الاتحاد الأوروبي في القيام بالأمور.

وقدمت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس مشروع القانون خلال الأسابيع السبعة المشؤومة التي قضتها في المنصب العام الماضي. قرر خليفتها سوناك الاحتفاظ بها، خلال محاولة سابقة فاشلة للقيادة ضد تروس ، تعهد سوناك بإلغاء جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي خلال أول 100 يوم له في منصبه، وسجل مقطع فيديو لحملة يظهره وهو يغذي رزمًا من الورق بعنوان "تشريعات الاتحاد الأوروبي" في آلة تمزيق الورق.

وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس العموم ، حيث يتمتع حزب المحافظين الحاكم بأغلبية ، لكنه واجه معارضة في الغرفة العليا بالبرلمان ، مجلس اللوردات.

وتنفست مجموعات الأعمال الصعداء بعد إعلان يوم الأربعاء. قالت جين جراتون من غرفة التجارة البريطانية إن قادة الأعمال في المملكة المتحدة كانوا "قلقين بشأن الاندفاع المتهور نحو الإزالة المفاجئة لمجموعة واسعة من التشريعات بين عشية وضحاها مما قد يجعل المنافسة على المستوى الدولي أكثر صعوبة."

وقالت: "إنه أمر مرحب به أن الحكومة استمعت ، ولن يطبق مشروع القانون بعد الآن بندًا شاملاً لانقضاء الوقت بهذه الطريقة ، مع وجود خطر حقيقي من حدوث عواقب غير مقصودة ولكن سلبية".