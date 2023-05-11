عماد الدين حسين: الحوار الوطنى ليس بديلاً للبرلمان لكنه صوت يعبر عن الشعب قدر الإمكان

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يعبر عن جميع الأطياف بالشارع المصري، لافتاً إلى أنه يصل لقضايا حيوية يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي بدوره يحولها لقرارات تنفيذية أو يحليها للبرلمان.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا الحوار لا يعتبر بديلاً للبرلمان ولا لمجلس الوزراء، مؤكدًا أنه يعبر عن الشعب بقدر الإمكان، ويحاول أن يكون صوت للشعب أو حلقة وصل بين الشعب والمؤسسات الرسمية.

أوضح عماد الدين حسين، أن هناك فارق بين وظائف الحوار الوطنى والبرلمان، فالمجلس يناقش وبتجادل ويتوافق إلى أن يصل لتوصيات يرفعها لرئيس الجمهورية، ومن هنا من حق رئيس الجمهورية قانونا أن يتخذ القرارات الجمهورية التنفيذية، ومن حقه دستوريا أن يحيل مشروعات قوانين إلى البرلمان ليناقشها في صورة تشريعات.