الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: الطلاق أهم القضايا المطروحة للمناقشة

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

كشفت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني، قائلة: "إن الطلاق والآثار الناجمة عنه من القضايا التي ستناقشها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي".

وأضافت "الشبراوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مشكلة الطلاق والآثار الناتجة عنه تعتبر أكبر مشكلة تؤرق الأسرة، مشددة على ضرورة وضع حل له حتى لو استحداث تشريعي، لافتة إلى أن استرجاع حقوق المرأة والأبناء بعد الطلاق هو الأهم.

وأشارت إلى أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لها أجندة عمل وموضوعات في غاية الأهمية، لافتة إلى أن موضوع الوصايا، يعتبر أحد أهم الملفات، ولدى اللجنة خطة واضحة منذ العام الماضي.

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