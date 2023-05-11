"المصريين الأحرار": نساهم بشكل كبير فى الحوار الوطنى

قال إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حزب المصريين الأحرار يساهم بشكل كبير في الحوار الوطني.

وأضاف "الغزولي"، خلال لقاءه ببرنامج مساء "dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن لجنة شؤون الأحزاب يجب أن تنظر في ملف الأحزاب وإطارهم القانوني، لافتًا إلى أننا في حاجة احتياج إلى استيفاء ملف الأحزاب قانونيًا خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "أعتقد أن من يعمل فعليًا على أرض الواقع حاليًا حوالي 10 أو 12 حزب فقط".

وأشار نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن 70% أو 80% من الأحزاب الحالية لا تستفي شروط تواجدهم قانونيًا بالدولة المصرية.

وألقى الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، الضوء على الحوار الوطني، وأهميته بالنسبة للدولة المصرية والمواطنين في الفترة المقبلة، واستضاف كل من إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، ومجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، ورضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والذين طرحوا رؤية الأحزاب لملف النظام الانتخابي وكيفية دعمها.