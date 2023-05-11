الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الاتحاد: القائمة النسبية مع فردى هى الأنسب لانتخابات مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحوار الوطني مهم جدا لإصلاح نظام الانتخابات، لافتًا إلى أن القوانين البشرية دائما ناقصة، لأن الكمال لله، ودائما مع تطور الأحداث ومرور الوقت يتطلب ذلك تغير بالقوانين.

وأضاف رضا صقر خلال لقائه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أن القائمة النسبية هي الأمثل في الوقت الحالي، والمناخ الحالي لا يفرز حياة سياسية جيدة أو أحزاب تقوم بدورها، معقبًا: "مفيش نظام انتخابي مالوش مساوئ والقائمة النسبية مع فردي هي الأنسب لانتخابات مجلس النواب".

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أننا في حاجة إلى مجتمع يعمل فيه الجميع؛ سواء منظمات أهلية أو أحزاب أو غيرها من المؤسسات، لافتاً إلى أننا في احتياج إلى مناخ سياسي في مصر تسوده الديمقراطية، معقبًا: "لن يأتي هذا إلا بأحزاب سياسية في المقام الأول، كما يمكن إجراء مزج بين الأحزاب وليس دمجا إنما يكون مزجا فكريا".

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