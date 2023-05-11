اتهامات تلاحق عضو بالكونجرس الأمريكى فى قضايا احتيال وغسيل الأموال

دافع عضو الكونجرس الأمريكي جورج سانتوس عن نفسه في جرائم الاحتيال وغسيل الأموال، حسبما أوضحت صحيفة الجارديان.

ومن المتوقع أن يمثل عضو الكونجرس عن نيويورك أمام محكمة فيدرالية بتهم تشمل أيضًا سرقة الأموال العامة.

ودافع عضو الكونجرس الجمهوري جورج سانتوس، الذي تعرض للكذب على نطاق واسع بشأن خلفيته وكشف تمويل حملته الانتخابية، يوم الأربعاء عن أنه غير مذنب في محكمة اتحادية في نيويورك يوم الأربعاء في عدة تهم بالاحتيال وغسل الأموال وسرقة الأموال العامة والإدلاء ببيانات كاذبة.

وينفي سانتوس جميع التهم الـ13، وأطلق سراحه على سند بقيمة 500000 دولار، وخرج من المحكمة الفيدرالية وقال حول قضية الحكومة ضده: "إنها مطاردة ساحرات"، وتعهد "سأتمكن من تبرئة اسمي".

وأضاف: "لدي الكثير من الأدلة، التي ستدافع عن براءتي".

ولن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى حتى 30 يونيو، بعد أن سلم جواز سفره، وبعد أن أعطى عناوين في حي كوينز وواشنطن بمدينة نيويورك، وأخبر قاضي التحقيق الأمريكي أرلين ليندسي سانتوس أنه سُمح له بالسفر إلى لونغ آيلاند ونيويورك وواشنطن، سيتطلب السفر إلى مكان آخر إشعارًا مسبقًا.

وكان من المتوقع أن يعود على الفور تقريبًا إلى مبنى الكابيتول هيل، حيث ينعقد مجلس النواب.

وقال سانتوس: "لا بد لي من العودة والتصويت غدًا" على مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب يفرض قيودًا متشددة على الهجرة عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال محامي سانتوس، جوزيف موراي، لصحيفة الجارديان: "إنه بالتأكيد يرشح نفسه لإعادة انتخابه. إنه يخطط للعودة إلى العمل".

واستسلم سانتوس صباح الأربعاء بعد يوم من إبلاغه بلائحة الاتهام، وتسلل عبر باب خلفي.

وقال ممثلو الادعاء السابقون إن عضو الكونغرس عومل على الأرجح مثل أي متهم جنائي آخر: أخذ بصماته ، والتقاط صورة وجهه ، والجلوس لإجراء مقابلة أولية.

وتم الكشف عن لائحة الاتهام في صباح ذلك اليوم وتضمنت سبع تهم بالاحتيال البرقي ، وثلاث تهم غسل أموال ، وواحدة بسرقة أموال عامة ، واثنتان بالإدلاء ببيانات كاذبة ماديًا في تقارير لمجلس النواب.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرق نيويورك إن سانتوس يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في التهم الكبرى. لن يضطر إلى التنازل عن مقعده ، على الرغم من أن الأعضاء المحكوم عليهم بالسجن لمدة عامين على الأقل لا يمكنهم التصويت أو الانضمام إلى اللجان.

وقال المحامي الأمريكي بريون بيس "المزاعم في لائحة الاتهام لسانتوس بالاعتماد على خيانة الأمانة والخداع المتكرر ليصعد إلى قاعات الكونجرس ويثري نفسه".