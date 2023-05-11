استشارى تحول رقمى يكشف أهمية إقرار نظام العمل عن بعد بالجهاز الإدارى

قال الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إن موافقة الحكومة على نظام العمل عن بعد، هو تطور جديد في منظومة عمل الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مفهوم العمل عن بعد بدأ ينمو منذ ظهور جائحة كورونا، مؤكدًا أنه كتجربة جديدة تحتاج لمهارات مختلفة للموظف العام منها مهارات رقمية، وتنظيم وقت، ومهارات لمدير الأشخاص الذين يعملون عن بعد وهي قياس الأداء وتحقيق الأهداف ونتمنى أن تنجح في أن تقلل الضغط على المؤسسات.

آليات نجاح العمل عن بعد

وكشف عن آليات نجاح العمل عن بعد، مؤكدًا أن يكون لديه مهارات رقمية عالية، وقدرة على التعامل مع وسائل التكنولوجيا وأن يمتلك بمنزله انترنت بسرعة عالية.