الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "الوثائقية": فيلم جديد عن "كليوباترا" قريبا

المخرج شريف سعيد
المخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية

كشف المخرج، شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، عن تفاصيل الرد على فيلم كيلوباترا المعروض على منصة نتفليكس.

وقال “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء الأربعاء، إن الغصب بسبب فيلم نتفليكس عن كليوباترا فرصة للتعريف الأجيال بالتاريخ المصري.

وأضاف أن هناك فيلم وثائقي عن "كليوباترا سينتج قريباً، وأنه حان الوقت لإبراز ملامح الحضارة المصرية.

وأكد أن مصر تمتلك قدرتها في معركة صناعة الوعي والشركة المتحدة لا تبخل بأي شئ في سبيل رفع الوعي لدي المواطن المصري.

وتابع: “جاء إنتاج الشركة المتحدة بتنفيذ مشروع فيلم وثائقي جديد يحاكي حياة الملكة كليوباترا، والذي تكون مدته حوالي 90 دقيقة، ردًا على العمل الوثائقى الذي أنتجته نتفليكس بعنوان الملكة كليوباترا”.

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