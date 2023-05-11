العجوانى: السوق المصرى جاذب للمستثمرين الأتراك وفتح مشروعات جديدة

نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين : قريبا انطلاق مؤتمر يجمع رجال أعمال البلدين

أعلن المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، بإقامة مؤتمر مشترك بين رجال الأعمال المصريين والأتراك قريبا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إقبالًا كبيرا من الشركات التركية لدخول السوق المصري وفتح مشروعات جديدة.

وشدد العجواني، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن السوق المصرى جاذب للاستثمار وهناك فرص كبيرة للتعاون في ظل تكلفة العمالة والطاقة وهي أقل إسوة بتركيا.

وفي كلمته قال نهاد أكينجي رئيس الجمعية رجال الاعمال الأتراك ، أن ميزان التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة سجل العام الماضي، 9.7 مليار دولار، وهو في صالح مصر بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف أكينجى، أن الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار خلال 2022، في حين تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا الـ 5 مليارات دولار.

من جانبه، قال عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التركى، إن الميزان التجارى بين مصر وتركيا يميل لصالح الجانب المصرى، وهو مؤشر إيجابى ودليل على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح السفير عبد الرحمن صلاح، آخر سفير مصرى فى أنقرة منذ 2013، أن التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا استمرت فى النمو خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار صلاح، إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 5 مليارات دولار فى عام 2013.

وقال إن هناك شركتين من تركيا أعلنوا خلال مناقشات حكومية، عن رغبتهم فى ضخ استثمارات بالسوق المصرى بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.

وأضاف أن تحسن العلاقات المصرية التركية سيصب فى صالح الاستثمارات المشتركة داخل مصر، خاصة أن البنوك التركية تمول المشروعات المصرية التركية بنسبة تصل إلى 85%، علما بأن أسعار الفائدة فى تركيا تراجعت لمستوى 9%.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال التركي المصري، الذي انعقد الأربعاء، بحضور النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وعددا من رجال الأعمال، والسفير عبد الرحمن صلاح سفير مصر بتركيا السابق.