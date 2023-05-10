"التموين": الدولة لن تقترب من سعر الخبز رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة المصرية من أكثر الدول تأمينًا للسلع، وتأمينًا لاحتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ولا توجد أية مشكلة بأي سلعة.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد مساس بسعر رغيف الخبز نهائيًا، لا بعد فترة طويلة أو قصيرة، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل 90 قرشًا عن كل رغيف.

كما أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن سعر رغيف الخبز ثابت، ولن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، بعد ارتفاع أسعار السولار، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل فارق السعر، وأن هناك زيادة في مخصصات دعم التمويل من 90 مليارًا إلى 120 مليار جنيه.