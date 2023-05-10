الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقابة فلاحى كفرالشيخ: السيدة المصرية تعيش أزهى عصورها فى الفترة الراهنة

المهندسة زينب
المهندسة زينب

قالت المهندسة زينب عبدالباري، نقيب عام الفلاحين بكفرالشيخ، إنها سعيدة للغاية بوصولها لهذا المنصب، متابعة: "كنت أتوقع أن أتولى هذا المنصب".

وأضافت الباحث في الذكاء الاصطناعى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع على فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء، أن السيدة المصرية تعيش أزهى عصورها في الفترة الراهنة في ظل قيادة سياسية تحترم دور المرأة وأصبح من السهل أن تتولى أي منصب الآن.

ولفتت المهندسة زينب عبدالباري، إلى أنها حريصة على تنفيذ كل مطالب الفلاحين، من جعلهم يتمتعون بتأمين صحي، والاستجابة لكل احتياجاتهم، ورفع المستوى المعيشى لهم، مشيرة إلى أن الفلاحين بدأوا يوصلون لها مطالبهم.

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