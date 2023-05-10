الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المالية: نعمل على زيادة حجم الاستثمارات لسد العجز بالموازنة وتحقيق فائض

وزارة المالية
وزارة المالية

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إنه يتم العمل على زيادة حجم الاستثمارات لسد العجز في الموازنة وتحقيق فائض.

وأضافت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار": "يتم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة باستخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام".

وأشارت عيد: "الأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة الأعباء المعيشية بمختلف دول العالم"، مضيفة: "نوجه القدر الأكبر من ميزانية الدولة لتلبية الاحتياجات".

واسترسلت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية: "الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الفائدة وأسعار السلع"، موضحة: "نسعى لخلق مناخ محفز سواء للنمو أو للتنمية سواء الاقتصادية أو البشرية".

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