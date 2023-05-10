إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

أدرجت محكمة جنايات القاهرة 1526 متهمًا بالانضمام لكيانات إرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنين.

وترأس المستشار مدبولي حلمي كساب المحكمة، والمستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور رئيس نيابة أمن الدولة العليا حسين محمود عامر، وأمين السر محمد إبراهيم جبر.

وأصدرت المحكمة في طلب مد قرار رقم 5 لعام 2018 إدراج الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار.

ومن بين المدرجين في قائمة الإرهاب:

محمد محمد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

يوسف القرضاوي (متوفي).

أبوالعلا ماضي

عصام سلطان.

وإدارج المتهمين على قوائم الإرهاب هو منعهم من السفر طوال الخمس سنوات القادمة، بداية من تاريخ صدور الحكم.

إضافة إلى المنع من التصرف في الأموال، وكذلك التحفظ على حسابات المتهمين في البنوك خلال المدة ذاتها.