باحث: لا مخاوف من الذكاء الاصطناعي ولن يتم التخلى عن الوظائف بشكل كامل

قال الدكتور محمد سالم الباحث في الذكاء الاصطناعى، إن البعض يضخم من مخاوف الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الذكاء الاصطناعى والتطور الكبير الذي يشهده هذا المحال عالميا سيكون له تأثير على الحروب التي تستخدم الذكاء الاصطناعى بجانب تأثيره على بعض الوظائف.

وأضاف الباحث في الذكاء الاصطناعى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع على فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء، أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تبعات عالمية ولكن البعض يضخم من هذه التبعات، وسيتم استبدال بعض الوظائف، خاصة تلك الوظائف التي تتسم بروتين كبير.

ولفت الباحث في الذكاء الاصطناعى إلى أن الضوابط لابد أن تكون على منتجات الذكاء الاصناعي، موضحا أنه لن يتم التخلي عن الوظائف بشكل كامل ولكن صلاحياتها ستتوسع.