"التموين": إقبال كبير على شراء السبائك والجنيهات الذهبية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن الفترة الماضية بعد انقضاء أمر الشهادات الخاصة بالقطاع المصرفي، أصبح يوجد سيولة كبيرة في السوق.

وأضاف عشماوي خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يتم توظيف هذه السيولة في ملاذات آمنة، سواء عقارات، أو العملات، أو الذهب.

وأوضح أنه يوجد إقبال كبير على شراء السبائك أولاً ثم الجنيهات الذهبية، وبالتالي أصبح هناك طلب كبير على السبائك الذهبية، وعلى جنيهات الذهب، لكن أصبح يوجد انخفاض في شراء المشغولات الذهبية، حيث وصلت نسبة الزيادة في شراء المعدن الأصفر إلى 70% عن العام المنصرم.