"إدارة المنزل بأقل التكاليف".. ندوة بـ"شباب بلطيم" في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية لعضوات نادى الفتاة والمرأة بمركز شباب زغلول أبو زيد التابع لإدارة شباب بلطيم، بمشاركة 30 عضوة تحمل عنوان "إدارة المنزل بأقل التكاليف"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المرأة المصرية تتحمل عبء كبير في إدارة إحتياجات الأسرة وتحديد أولويات الإنفاق وتتحمل المسؤولية الأكبر في رسم النمط الاستهلاكي للأسرة ومن هذا المنطلق تهتم وزارة الشباب والرياضة من خلال برامج أندية الفتاة والمرأة بتقديم البرامج والفعاليات التوعوية التثقيفية بهدف تعديل العادات الاستهلاكية للفرد داخل الأسرة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وإبراز دور المرأة فى ترشيد الإنفاق والتعامل بحكمة مع أزمة تزايد الأسعار جراء الأحداث الجارية التى أدت إلى أزمة الركود الاقتصادي العالمي.

أدارت الندوة زكية شحاتة بالتربية والتعليم وقدمت المشاركات مقترحاتهن لإدارة أولويات الإنفاق ووضع خطة لمواجهة تحدى التغيرات الاقتصادية.

يذكر أن ندوات أندية الفتاة والمرأة بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.