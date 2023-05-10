وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائزين في المسابقة الفنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الطلاب والمشرفين الفائزين في المسابقة الفنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وفازت فيها الطالبتان ثريا أسامة محفوظ،مدرسة على عبد الشكور لغات، والطالبة نسمة عاصم عفت القطان بمدرسة قلين الثانوية، كما كرم على عبدالفتاح على متولى، مدير ادارة التربية البيئية والسكانية والصحية، ونبيل محمد عبدالله مسعد، موجه عام التربية الفنية، وحنان محمد شهاب الدين البابلي رئيس قسم بديوان المديرية، وثناء أحمد الحسينى، رئيس قسم بالإدارة، وحسني عبد الفتاح محمد رجب، رئيس قسم التربية البيئية والسكانية والصحية بإدارة قلين التعليمية، وعبدالسلام سعد عبدالسلام حسين، مدير مدرسة قلين الثانوية الصناعية.



كما كرم وكيل تعليم كفر الشيخ، سحر حسنى منصور السيد،مدير مدرسة على عبد الشكور لغات، وسماح محمد عبدالسلام محمد، معلم أول تربية فنية بمدرسة على عبد الشكور لغات، ووجه الشكر لجميع القائمين على المسابقة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

كما كرم رؤساء أقسام إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية المكرمين لتميز إدارتهم، وهم وفاء المنسى، وذلك لوصولها لسن التقاعد، وأميرة عوض الصعيدى إدارة بلطيم، وصبرى محمد القشلان إدارة بيلا، وأمل عبدالله عبدالحافظ، إدارة الحامول، وكريمة عبدالله محمد، إدارة فوه، وأمل على عرابى، إدارة مطوبس، وحسنى عبد الفتاح محمد، إدارة قلين، وحنان محمد، إدارة شرق كفر الشيخ.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين.