الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد الإعفاء الجمركى.. “التموين” تعلن قيمة رسوم “ذهب القادمين من الخارج”

ذهب
ذهب

أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر سيساهم في استقرار أسعار المعدن الثمين في الأسواق المصرية.

وقال ناجى فرج في بيان إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن من حق القادمين من الخارج اصطحاب المشغولات الذهبية بدون دفع رسوم جمركية باستثناء دفع رسوم القيمة المضافة فقط في الجمارك والتي قد لا تتعدى جنيهات بسيطة قد لا تتجاوز 5 أو 6 جنيهات عن كل جرام ذهب.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.

التهريب الجمركي الدكتور مصطفى مدبول الدكتور مصطفي الجهود المبذولة الأسواق المصرية ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية تحقيق الاستقرار دكتور مصطفي مدبولي رسوم جمركية مشغولات الذهبية مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء مستشار وزير التموين وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

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