"حياة كريمة".. تطوير وإحلال مركز شباب قرية «العوضية» فى الدقهلية

قامت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتطوير وإحلال مركز شباب قرية العوضية التابعة لمحافظة الدقهلية، وأدخلت الأجهزة الرياضية الحديثة لينعم الشباب بصحة جيدة، والاستفادة من أوقات فراغهم، كما قامت المبادرة بتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية للحديث عن أهمية الرياضة.

المبادرة طورت مركز شباب القرية

عيد عبد المجيد يعيش في قرية العوضية التابعة لمحافظة الدقهلية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تهالك مركز الشباب داخل قريته، الأمر الذي جعله يقضي وقت فراغه على المقاهي بدلًا من ممارسة الرياضة، وتمنى أن يتوفر مكان داخل القرية لممارسة الرياضة بداخله، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحقق ما يتمناه بتطوير وإحلال مركز الشباب.

وقال عيد لـ “الدستور” إن مركز الشباب في الماضي كان يفتقر لجميع الأجهزة الرياضية وتدهور الملاعب بداخله، إلى جانب تدهور وتهالك المباني وسقوط أجزاء منها، حيث إن التدهور وصل إلى كل شيء بالمركز، كما أن الملاعب لا تصلح للاستخدام أو ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة عليها، ما جعل الشباب يقضون أوقات فراغهم جالسين على المقاهي، دون الاستفادة من أوقاتهم، وذكر أن مبادرة “حياة كريمة” أفادت شباب وسكان القرية، بعدما طورت مركز الشباب وأدخلت الأجهزة الرياضية الحديثة عليه، كما قامت بترميم مباني المركز وإنشاء ملعب رياضي جديد، وتنظيم دورات تدريبية في مختلف الألعاب الرياضية، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

وأضاف أن القائمين على المبادرة انتهوا من عمليات التطوير في وقت قياسي، وذلك ليستفاد جميع الشباب داخل القرية من تلك الخدمات، ونظمت المبادرة الندوات والمحاضرات التوعوية للحديث عن أهمية الرياضة، وتفاعل الحضور مع تلك المحاضرات وبدئوا في تنفيذه على أنفسهم، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وارتقت بالسكان لأعلى مستويات الرقى والتقدم.