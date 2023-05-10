الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الشباب: لا نجامل أحدًا فى اختيار القيادات والكفاءة هى المعيار.. ونواب: نثق فيكم

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لا يجامل في اختيار قيادات الوزارة سواء على مستوى الديوان العام أو المحافظات، موضحًا أن الاختيار يتم وفقًا لمعايير علمية دقيقة، أساسها معيار الكفاءة والقدرة على الإنجاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين طايل، حول وجود مجاملات في بعض تعيينات مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

وشدد وزير الشباب، على أنه لا مجال للمجاملة في اختيار أي قيادة تابعة لوزارة الشباب، حيث يخضع جميع المتقدمين لاختبارات من خلال لجنة تم اختيارها بمعايير علمية دقيقة، وتقوم تلك اللجنة بتقييم عادل لجميع المتقدمين لشغل الوظائف العليا، من خلال منح عدد من الدرجات، والأعلى تقييم يتم ترشيحه للوظيفة.

وتابع: لا يمكن أن أجامل أحدًا ونستمع لمطالب النواب في حال ترشيحهم أحد الموظفين لشغل قيادة عليا، ويتم منح من يتم تزكيته من النواب الفرصة للتقديم وفي حال استبعاده من قبل اللجنة المشكلة.

وأكد وزير الشباب، أن الوزارة تحرص على إشراك المحافظين في اختيارات قيادات الوزارة المنتدبين بالمحافظات، وفي حال رفض المحافظ، يتم استبعاده وترشيح أكثر من اسم على المحافظين.

وأوضح، أنه في ظل توجيهات الدولة الحديثة لمراعاة معايير الشفافية والكفاءة في تقلد المناصب القيادية بكافة المجالات والتأكد من التوافق مع الشروط والمعايير التي تقرها القوانين واللوائح المنظمة، تقوم وزارة الشباب والرياضة، بمراعاة الآليات التالية عند اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية منها:

 
صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية برئاسة سيادته وعضوية 6 أعضاء (3 أعضاء من داخل وزارة الشباب والرياضة + 3 أعضاء من خارج الوزارة)، مع مراعاة تخصصات المحددة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما تقوم لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية المشكلة، برئاسة وزير الشباب والرياضة بأعمال شئونها بالعمل الدائم والمستمر لتطبيق القوانين واللوائح التي تحقق الشفافية والعدالة لاختيار الأفضل والاكفأ في كل المجالات وفقا للآتى:
- التعيين في المستويين "الدرجة العالية/ مدير عام"، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمادته رقم (17) وبمواد لائحته التنفيذية رقم (55، 56).
- الندب في المستويين "الدرجة العالية/ مدير عام" وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمادته رقم (33) وبمواد لائحته التنفيذية رقم (96).

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المحافظات لجنة الشباب والرياضة جلس النواب المنوفية

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