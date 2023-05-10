أمين حقوق الإنسان بحزب "حماة الوطن" بالفيوم: الحوار الوطنى قناة شرعية للتواصل مع الشعب (فيديو)

قال أشرف سيد، أمين حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور"، إن الحوار الوطني قناة شرعية الدولة اتاحت من خلاله التواصل مع الشعب والتعرف على المشكلات التي تواجهه، سواء مشكلات في الزراعة أو مجال السياسة أو الاقتصاد، أو المرأة المعيلة، وغيرها من مشكلات.

وأضاف أمين حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، أن حزب حماة الوطن بالفيوم كان قد نظم خلال الفترة الماضية أول منتدي للحوار الوطني بقاعة المؤتمرات الكبري بنادي قارون، بمشاركة كافة النقابات ووكلاء الوزارات بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب بالفيوم والأمانة المركزية، حيث تناول المنتدي محاور الحوار الوطني دور الزراعة في الاقتصاد المصري والاتجاهات الحديثة في الأمن وتحديات وأولويات الاستثمار الزراعي والتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة.

وأكد أنه من أهم الملفات التي يجب مناقشتها كما تم عرضها سابقاً خلال الحوار الوطني الذي نظمه الحزب هو أهمية الموانئ الجافة فى مصر، واختيار الفيوم لإنشاء ميناء جاف وتأثيره على المحافظة وأهمية الرقعة الزراعية بالمحافظة وكيفية تنميتها.