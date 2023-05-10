الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى عن شقيقه: "شعرت بقرب رحيله قبلها بـ4 ساعات"

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على وفاة شقيقه الراحل النائب محمود بكري.

وقال  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية" النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "كنت حاسس إنه هيموت.. وشعرت بقرب رحيله قبلها بـ 4 ساعات".

وأضاف: "محمود كان واهب نفسه لخدمة الناس، وكان سندي في كل خطوة، وكان الجندي المجهول في كل نجاحاتي، وأخي محمود كان مشغولًا بخدمة الناس ودائم التواصل مع أبناء الدائرة بحلوان".

وأردف: "أخي عاش للناس ولم يعش لنفسه، ولم يشتك من المرض طوال حياته، وفي آخر أيامه كان بيكح وذهب للمستشفى فضل 70 يوم مفيش تقدم ولا حد عارف عنده إيه كانوا بيقولوا خلل مناعي".

وأكمل: "من أول يوم دخل المستشفى كان بيقول لنا خلاص البنزين خلص، وجاب إخواتي وأولاده وقال لهم أنا حلمت إن أمي وأبويا بينادولي وأنا حلمت إني رايح لهم وكان بيودعهم وكان بيوصي أولاده عليا".

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