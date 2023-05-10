تجديد حبس مسجل خطر عثر بحوزته على كمية من المخدرات بالتجمع الأول

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر عثر بحوزته على كمية من الحشيش والهيروين بمنطقة التجمع الأول، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه، وبحوزته "كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلوجرامات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.