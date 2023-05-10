حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 7 آلاف قرص بالقاهرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس سائق، لاتهامه بحيازة 7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط سائق قبل ترويجه سمومه على عملائهم بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد تم ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية حال استقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول).